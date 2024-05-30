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Самарцев пригласили в ТРК на праздник, посвященный Дню защиты детей

30 мая 2024 13:44
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Самарцев пригласили на праздник, посвященный Дню защиты детей

Отмечать 1 июня юные посетители ТРК «Космопорт» и их родители будут вместе с героями интерактивного спектакля «Буратино». Любимая сказка развернется в виде увлекательной игры, в процессе которой ребята будут петь, танцевать и самое главное — помогут найти золотой ключик.

Организаторы мероприятия точно знают, как сделать любой праздник по-настоящему запоминающимся. В программе заявлены выступления ростовых кукол и ходулистов. Великаны в необычных костюмах неизменно приковывают к себе внимание и детей, и взрослых. Все желающие смогут сфотографироваться с артистами.

Также на мероприятие пройдет мастер-класс по росписи гипсовых фигурок. Приглашаются начинающие художники, дизайнеры и просто творческие натуры. Все материалы предоставляются.

Для маленьких гостей будет работать аквагример.

Участие во всех активностях бесплатное, предварительная запись не требуется, пишет 63.ру.

До встречи 1 июня в центральном атриуме!

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Теги: Мероприятия

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