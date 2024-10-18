Я нашел ошибку
Главные новости:
«ЗИМ Галерея» в Самаре переехала на новое место
«ЗИМ Галерея» в Самаре переехала на новое место
На территории Похвистнева полицейские изъяли 98 свертков с героином
На территории Похвистнева полицейские изъяли 98 свертков с героином
В Самарской области вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
В Самарской области вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
Тольяттинка поставила на учет 10 иностранных граждан в помещении, не предназначенном для совместного проживания
Тольяттинка поставила на учет 10 иностранных граждан в помещении, не предназначенном для совместного проживания
Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по спортивному туризму
Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по спортивному туризму
В Самарской области главный механик фиктивно трудоустраивал слесарей
В Самарской области главный механик фиктивно трудоустраивал слесарей
ФНС России подготовила методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН
ФНС России подготовила методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН
Гастроэнтеролог назвала условия приготовления полезного супа
Гастроэнтеролог назвала условия приготовления полезного супа
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.15
-0.11
EUR 105.76
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий

18 октября 2024 11:09
130
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий

21 октября в 13-00 в зоопарке "День рептилий".

Заведующий отделом "Акватеррариум" Балтушко Андрей расскажет посетителям о многообразии рептилий зоопарка - змеях, ящерицах, крокодилах, черепахах, их происхождении, физиологических особенностях и различных способах питания.

Вы узнаете от кого произошли змеи, какая ящерица длиннее человека, и всякий ли хамелеон способен менять свой окрас.
Для детей пройдет викторина о рептилиях. Победители получат сувениры от зоопарка.

Участие в мероприятии по входным билетам в зоопарк. Запись для групп по телефону 9261127

6+

Фото: группа зоопарка ВК

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
17 октября 2024, 14:02
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
В качестве ведущего встречи выступит Владимир Игоревич Громов – кандидат психологических наук, руководитель направления исследования корпоративной... Общество
497
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
17 октября 2024, 13:49
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
На импровизированной сцене галереи выступят как самарские исполнители, так и специально приглашённые гости из самых разных уголков страны.  Культура
562
20 автоледи проследовали колонной на автомобилях, украшенных символом борьбы с раком груди – розовой лентой.
16 октября 2024, 17:28
В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы
20 автоледи проследовали колонной на автомобилях, украшенных символом борьбы с раком груди – розовой лентой. Здравоохранение
583
В центре внимания
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
18 октября 2024  10:25
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
147
На протяжении нескольких лет масштабное событие служит крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране.
17 октября 2024  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
362
Стадион «Солидарность Самара Арена» или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения форума.
17 октября 2024  15:49
Вячеслав Федорищев принял эстафету на право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году на территории Самарской области
1052
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
17 октября 2024  13:57
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
496
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
17 октября 2024  10:20
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
483
Весь список