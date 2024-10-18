Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий

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21 октября в 13-00 в зоопарке "День рептилий".



Заведующий отделом "Акватеррариум" Балтушко Андрей расскажет посетителям о многообразии рептилий зоопарка - змеях, ящерицах, крокодилах, черепахах, их происхождении, физиологических особенностях и различных способах питания.



Вы узнаете от кого произошли змеи, какая ящерица длиннее человека, и всякий ли хамелеон способен менять свой окрас.

Для детей пройдет викторина о рептилиях. Победители получат сувениры от зоопарка.



Участие в мероприятии по входным билетам в зоопарк. Запись для групп по телефону 9261127

6+

Фото: группа зоопарка ВК