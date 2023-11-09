Самарцев приглашают в СОУНБ на музыкальный вечер к 150-летию Сергея Рахманинова

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Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает 12 ноября посетить музыкально-просветительскую программу «Рахманинов в Ивановке. Жизнь, музыка, любовь», посвященную жизни и творчеству знаменитого русского композитора и проводимую в рамках культурно-образовательного цикла «Беседы об искусстве».

Как известно, в 2023 году Россия отмечает 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова. Летом этого юбилейного года ведущая программы, музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова вместе с несколькими известными самарскими музыкантами совершила поездку с концертом в Ивановку – то самое поместье в Тамбовской области, где до отъезда из России жил и творил великий Рахманинов, где он написал основную часть своих произведений. По свежим следам Ирина Цыганова расскажет о поездке, Ивановке, Рахманинове, а ее друзья-музыканты сыграют произведения великого композитора.

Исполнители:

- солист Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов Павел Назаров – фортепиано;

- солистка Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов Юлия Маркова – меццо-сопрано;

- лауреаты Всероссийского конкурса «За роялем вдвоем» имени А.Г. Бахчиева (Вологда) Мариана Новикова и Валентина Яхьяева – фортепиано;

- лауреат международных конкурсов, артист Самарского губернского мужского хора «София» Денис Вдовин – бас.

Примечательно, что самарские музыканты в год 150-летия Сергея Рахманинова исполнят его произведения на хранящемся в отделе искусств и отмеченном печатью старины рояле Steinway&Sons, которому тоже 150 лет. А если еще и вспомнить, что Рахманинов давал свои концерты на Steinway и был лицом этого легендарного производителя инструментов… Вот так удивительно сходятся звезды и преподносят гостям областной научной библиотеки чудесный подарок в виде наиболее аутентичного исполнения музыки композитора.

Также напоминаем, что весь 2023 год в отделе искусств библиотеки действует выставка книжных и нотных изданий «Свободный художник музыки», приуроченная к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, сообщает пресс-служба СОУНБ.

12 ноября, воскресенье, 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а, отдел искусств.

Вход свободный!

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Фото: freepik.com