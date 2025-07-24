Самарцев приглашают пройти бесплатный курс «Волонтер поискового отряда»

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АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» продолжает набор на курс «Волонтер поискового отряда», который проводит бесплатно при поддержке Фонда президентских грантов. 18+



В ходе лекций инструкторы Центра расскажут о структуре и алгоритмах работы добровольческого поисково-спасательного отряда, научат пользоваться поисковым оборудованием, таким как навигатор, компас, рация. Применить полученные знания и отработать навыки курсанты смогут в ходе 8 практических занятий как в муниципалитетах Самарской области, так и в природной среде, на масштабных учебно-тренировочных сборах и в ходе реальных поисков.



Пройти обучение может любой житель Самары и региона старше 18 лет. Чтобы зарегистрироваться на курс, необходимо заполнить анкету по ссылке https://clck.ru/3MsZUb. После этого методист Центра свяжется с вами и пригласит в чат обучения.



Лекции проводятся как очно, так и онлайн, практические занятия - только очно. Более подробную информацию о проекте можно узнать на Добро.рф: https://dobro.ru/project/10123939.

Фото: администрация Самары