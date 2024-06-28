Самарцев приглашают присоединиться к физкультурно-спортивной акции «Выходные с ГТО»

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В субботу, 29 июня 2024 года в парке им. Ю.А.Гагарина стартует физкультурно-спортивная акция «Выходные с ГТО». Рядом с футбольным стадионом будет установлен мобильный комплекс, где каждый желающий еженедельно по выходным дням с 10:00 до 13:00 может испытать свои силы в сдаче в тестовом режиме нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Акция продлится до 31 августа 2024 года.

Участники, имеющие медицинскую справку и уникальный идентификационный номер (УИН), могут сдать нормативы комплекса «ГТО» официально с занесением данных в базу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и дальнейшего получения знака отличия «ГТО».

Жители областной столицы будут иметь возможность выполнить отдельные виды испытаний комплекса «ГТО», такие как:

– наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

– поднимание туловища из положения лежа на спине;

– подтягивание из виса на высокой перекладине;

– подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от гимнастической скамьи;

– рывок гири 16 кг;

– прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

– челночный бег 3х10;

– бег на 30 м, 60 м, 100 м;

– шестиминутный бег;

– бег на 1 000 м, 1 500 м, 2 000 м, 3 000 м,

– смешанное передвижение на 1000 м; 2000 м;

– скандинавская ходьба на 3 км;

– метание теннисного мяча в цель;

– кросс по пересеченной местности на 3 км и 5 км.

Индивидуальные и коллективные заявки с указанием даты рождения, УИН-номера (присваивается при регистрации на сайте www.gto.ru), даты прохождения и видов испытаний, принимаются за три дня до даты мероприятия на электронные адреса: olimpdod.adm@mail.ru, sport-chaika@mail.ru, sport6samara@mail.ru.

Во время проведения акции будет организована работа методического центра, где можно получить консультации по вопросам выполнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (846) 994-37-02.

Фото: администрация Самары