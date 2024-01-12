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Самарцев приглашают принять участие в соискании национальной премии «Хрустальный компас»

12 января 2024 12:12
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Самарцев приглашают принять участие в соискании национальной премии «Хрустальный компас»

Подать заявку можно до 10 февраля.

Национальная премия «Хрустальный компас» будет присуждаться уже в 12-й раз. «Географические "Оскары"» будут вручены авторам выдающихся достижений и уникальных проектов в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Заявки принимаются до 10 февраля 2024 года.

Организаторы уже получили проекты из Индии, Азербайджана, Приднестровской Молдавской Республики и разных регионов России. Среди них - Москва и Московская, Калининградская, Кировская, Вологодская области, Краснодарский и Красноярский края, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Удмуртская Республика.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. Победителей юбилейной, X премии «Хрустальный компас» наградили в Московском международном доме музыки. 

Заявки рассмотрят члены экспертного совета премии. Они определят победителей в 10 номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса». Обладателя 12-го «географического "Оскара"» в номинации «Признание общественности» выявят результаты народного голосования. 

К участию в заявочной кампании приглашаются все желающие: научные и образовательные учреждения, творческие союзы, отечественные и зарубежные организации, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица.  Подать заявку на соискание «Хрустального компаса» можно на официальном сайте национальной премии.

За 11 лет авторитетное жюри оценило 3720 проектов и достижений из 45 стран мира. В специальной номинации «Признание общественности», где лауреатов определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 2,5 млн человек. Среди лауреатов премии и обладателей заветной хрустальной статуэтки прошлых лет — Федор Конюхов и Фредерик Паулсен, Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт гляциологии и экогеографии, Университет Ланьчжоу и Швейцарский полярный институт, ПАО «КамАЗ» и National Geographic Society, а также многие другие.

Теги: Акценты

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