Я нашел ошибку
Главные новости:
Новая технология позволяет быстро и легко зарегистрировать питомца в системе, что значительно упрощает его поиск в случае пропажи.
Резиденты «Жигулёвской долины» запустили сервис для создания цифрового паспорта животного
В среду, 2 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе объезда Самары проконтролировал организацию работ по ремонту улично-дорожной сети.
Вячеслав Федорищев поставил задачу начать ремонт улицы Дачной в этом году
Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины 
Сдать на переработку автомобильные шины могут жители и предприниматели в Самаре
Солист – Даниил Австрих (скрипка). Дирижёр - Дмитрий Крюков.
5 апреля в Самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром"
Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр еще будучи новорожденным, далее – каждый месяц до года.
Тольяттинский врач: профилактический медицинский осмотр ребенка, что важно знать родителям
Участие – платное. Количество мест ограничено.
Самарцев приглашают принять участие в «Лаборатории филейно-гипюрной вышивки. Основы основ: от сетки к узорам»
Посетители библиотеки могут увидеть разнообразную литературу современных авторов, писавших о событиях тех далёких лет.
В СОУНБ начала работу книжная выставка к 80-летию Победы
Выставка «Советский Адидас» покажет, как западный бренд стал частью поздней советской культуры, оказав огромное влияние на моду и стиль жизни.
3 апреля в Музее имени Алабина откроется выставка «Советский Адидас»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.87
-0.63
EUR 91.96
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен»
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают принять участие в «Лаборатории филейно-гипюрной вышивки. Основы основ: от сетки к узорам»

2 апреля 2025 14:25
120
Участие – платное. Количество мест ограничено.

8 и 9 апреля 2025 года Агентство социокультурных технологий приглашает всех неравнодушных к самарским традициям принять участие в «Лаборатории филейно-гипюрной вышивки. Основы основ: от сетки к узорам». 18+

Изучением основ самарского ремесла завершается работа выставки «Гипюровый лес», рассказывающая о творчестве наших мастеров. Школа самарского гипюра имеет традиции и их основы заложила наша землячка Надежда Афанасьевна Тазова.  Она не только много лет отдала преподаванию и обучению этому мастерству, но и написала известный на всю страну учебник «Ручное филейное плетение и филейно-гипюрная вышивка», который в советские годы не раз переиздавался, да и сегодня по нему обучаются мастерицы, причем не только из России. 

Филе – в переводе с французского означает сетка. Сначала мастера плетут сетки, а по сетке уже вышивается узор и на лаборатории мы предлагаем научиться основам этого ремесла. 

 Мастера лаборатории Ольга Сидиорова и Оксана Орлова, несмотря на  то, что занимаются одним видом ремесла, имеют свои особенности исполнения, так как учились у разных мастеров.

Ольга Владимировна Сидорова – самодеятельный мастер Самарской области, педагог дополнительного образования центра детского творчества «Камертон» пгт Безенчук. Ольга Владимировна является ученицей мастера народных художественных ремесел и промыслов по направлению филейно-гипюрная вышивка М.П.Посеряевой и сегодня продолжает дело своего учителя. Дата проведения занятие мастером - 8 апреля.

 Оксана Михайловна Орлова - самодеятельный мастер Самарской области, преподаватель клуба Самарских рукодельниц. Оксана Михайловна является ученицей известного в Самаре мастера народных художественных ремесел и промыслов по направлению филейно-гипюрная вышивка Л.М.Карпеевой и уже почти 20 лет занимается данным видом рукоделия. Дата проведения занятия мастером – 9 апреля. 

 Мастера поделятся основными навыками ремесла: от создания основы для филейно-гипюрной вышивки – плетением сетки до вышивки основных мотивов и узоров.

Участие – платное. 

По окончании семинаров будут выданы сертификаты областного методического центра – Агентства социокультурных технологий.

Заявки на участие принимаются до 5 апреля 2025 на адрес электронной почты: pscenter7@mail.ru (с пометкой «для ДПИ. Семинар») или  dpi.ast@mail.ru.

Количество мест ограничено.

По всем организационным вопросам обращайтесь по телефону: 8 (846) 331-23-55, отдел декоративно-прикладного творчества и ремесел ГБУК АСТ.

 

Фото:  "Агентство социокультурных технологий"

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В среду, 2 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе объезда Самары проконтролировал организацию работ по ремонту улично-дорожной сети.
02 апреля 2025, 15:15
Вячеслав Федорищев поставил задачу начать ремонт улицы Дачной в этом году
В среду, 2 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе объезда Самары проконтролировал организацию работ по ремонту улично-дорожной сети. Благоустройство
64
Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины 
02 апреля 2025, 14:54
Сдать на переработку автомобильные шины могут жители и предприниматели в Самаре
Временно к переработке не принимаются сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины  Благоустройство
83
Солист – Даниил Австрих (скрипка). Дирижёр - Дмитрий Крюков.
02 апреля 2025, 14:49
5 апреля в Самарской филармонии состоится "Вечер с большим оркестром"
Солист – Даниил Австрих (скрипка). Дирижёр - Дмитрий Крюков. Культура
108
В центре внимания
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
2 апреля 2025  12:08
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
210
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
2 апреля 2025  10:28
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
195
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
2 апреля 2025  10:06
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
245
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1 апреля 2025  10:41
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
967
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
450
Весь список