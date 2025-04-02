Самарцев приглашают принять участие в «Лаборатории филейно-гипюрной вышивки. Основы основ: от сетки к узорам»

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8 и 9 апреля 2025 года Агентство социокультурных технологий приглашает всех неравнодушных к самарским традициям принять участие в «Лаборатории филейно-гипюрной вышивки. Основы основ: от сетки к узорам». 18+

Изучением основ самарского ремесла завершается работа выставки «Гипюровый лес», рассказывающая о творчестве наших мастеров. Школа самарского гипюра имеет традиции и их основы заложила наша землячка Надежда Афанасьевна Тазова. Она не только много лет отдала преподаванию и обучению этому мастерству, но и написала известный на всю страну учебник «Ручное филейное плетение и филейно-гипюрная вышивка», который в советские годы не раз переиздавался, да и сегодня по нему обучаются мастерицы, причем не только из России.

Филе – в переводе с французского означает сетка. Сначала мастера плетут сетки, а по сетке уже вышивается узор и на лаборатории мы предлагаем научиться основам этого ремесла.

Мастера лаборатории Ольга Сидиорова и Оксана Орлова, несмотря на то, что занимаются одним видом ремесла, имеют свои особенности исполнения, так как учились у разных мастеров.

Ольга Владимировна Сидорова – самодеятельный мастер Самарской области, педагог дополнительного образования центра детского творчества «Камертон» пгт Безенчук. Ольга Владимировна является ученицей мастера народных художественных ремесел и промыслов по направлению филейно-гипюрная вышивка М.П.Посеряевой и сегодня продолжает дело своего учителя. Дата проведения занятие мастером - 8 апреля.

Оксана Михайловна Орлова - самодеятельный мастер Самарской области, преподаватель клуба Самарских рукодельниц. Оксана Михайловна является ученицей известного в Самаре мастера народных художественных ремесел и промыслов по направлению филейно-гипюрная вышивка Л.М.Карпеевой и уже почти 20 лет занимается данным видом рукоделия. Дата проведения занятия мастером – 9 апреля.

Мастера поделятся основными навыками ремесла: от создания основы для филейно-гипюрной вышивки – плетением сетки до вышивки основных мотивов и узоров.

Участие – платное.

По окончании семинаров будут выданы сертификаты областного методического центра – Агентства социокультурных технологий.

Заявки на участие принимаются до 5 апреля 2025 на адрес электронной почты: pscenter7@mail.ru (с пометкой «для ДПИ. Семинар») или dpi.ast@mail.ru.

Количество мест ограничено.

По всем организационным вопросам обращайтесь по телефону: 8 (846) 331-23-55, отдел декоративно-прикладного творчества и ремесел ГБУК АСТ.

Фото: "Агентство социокультурных технологий"