Самарцев приглашают полюбоваться уникальной филейно-гипюрной вышивкой во Дворце ветеранов

201

В Самарском Дворце ветеранов открылась выставка работ мастера декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области Ольги Якуниной «Чудеса самарских кружев», посвященная 174-летию Самарской губернии.

«Выставка дает возможность всем жителям и гостям нашего города полюбоваться уникальными работами, своими глазами увидеть чудеса самарских кружев. Филейно-гипюрная вышивка – один из традиционных видов декоративно-прикладного искусства в Поволжье», – рассказала заместитель Главы Самары Ольга Слесарева.

Изготовление такой вышивки состоит из двух этапов. Сначала с помощью челнока плетётся сетевая основа, а затем по сетке иглой вышивается узор, состоящий из швов и фигурок. Эта уникальная вышивка появилась в России при Петре Первом, он пригласил голландских вышивальщиц для обучения рукоделию русских девушек в монастырях.

В выставочном пространстве можно было видеть как работы самарской мастерицы Надежды Тазовой, так и произведения ее ученицы, мастера народных художественных ремесел и промыслов Ольги Якуниной, а также работы участников мастерской филейно-гипюрной вышивки «Лада» и студии филейно-гипюрной вышивки «Ладушка», работающей при Доме культуры «Чайка».

«Я ученица нашего самарского мастера Надежды Тазовой и уже 32 года обучаю этому старинному виду рукоделия. Много лет руководила детским коллективом, а сейчас – передаю мастерство и технику взрослым ученицам, – рассказала мастер по филейно-гипюрной вышивке Ольга Якунина. – Я начала обучаться этому виду рукоделия еще в 11 лет, затем, после долгого перерыва попала на выставку гипюра, и интерес вспыхнул с новой силой».

Сейчас секреты тонкого искусства плетения кружева постигают участницы филейно-гипюрной вышивки «Ладушка». Многие из них познакомились с ним уже в «серебряном возрасте» и смогли раскрыть свои творческие возможности заново. Организаторы выставки уверены, что никогда не поздно научиться новому ремеслу, и возраст – не основание для отказа от активного образа жизни.

Увидеть эффектные работы самарских мастериц можно в Самарском Дворце ветеранов до 30 марта 2025 года по адресу: ул. Мориса Тореза, 103А.

Фото: администрация Самары