Самарцев приглашают оценить деятельность УК в 2021 году

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Самарцев приглашают принять участие в опросе "Оценка жителями Самарской области деятельности управляющих организаций в 2021 году"

Опрос состоится на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Опрос доступен по ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/discussions/poll/32407/

Голосование продлится до 27 марта 2022 года.

Собственник помещения, имеющий личный кабинет на этом портале, может дать свою оценку работы управляющей организации по пятибалльной шкале. Необходимо либо выбрать управляющую организацию из предлагаемого списка, либо ввести название компании в соответствующее поле. После этого в другом поле надо поставить оценку от 2 до 5 баллов и отправить свой голос.