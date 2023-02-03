Самарцев приглашают на мастер-класс "Как снимать природу?"   

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Самарское областное отделение Союза журналистов России и Фотообъединение приглашают на мастер-класс "КАК СНИМАТЬ ПРИРОДУ?".

Мастер-класс состоится 4 февраля ИП "Россия - моя история" (конференц-зале). С 14.00 до 15.30.



Секретами макросъемки поделится профессиональный фотограф и биолог Наталия ШИНКЕВИЧ!

Удивительные кадры взаимоотношений в дикой природе покажет Владимир РУБИНЧИК, самарский путешественник, фотоохотник, мастер фотоанималистики.



Вход свободный! Приглашаем всех желающих!

Мероприятие проводятся в рамках работы выставки "ФотоГрани".



Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение областного Союза журналистов, исторический парк "Россия - моя история", сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.



Адрес: ТЦ «Гудок», Исторический парк «Россия – Моя история»

г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131.

Фото: пресс-служба Союза журналистов Самары