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Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки

23 августа 2023 15:54
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Посетители торговых точек смогут приобрести самые различные товары, включая свежую сельхозпродукцию.

В пятницу, 25 августа, в Самаре откроются традиционные сельскохозяйственные муниципальные ярмарки. Одна из них располагается у музея имени Алабина, другая – в поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь».

Посетители торговых точек смогут приобрести самые различные товары, включая свежую сельхозпродукцию. Вниманию горожан будет представлены овощи и фрукты, мед, мясные и молочные продукты как местных сельхозпроизводителей, так и фермеров из других регионов.

Также свою продукцию смогут реализовать и пенсионеры, для которых торговые места выделяются на безвозмездной основе.

Ярмарки будут открыты для посетителей в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 17.00. Также приобрести различные товары местных сельхозпроизводителей можно на круглогодичной ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Время работы: четверг-воскресенье с 9.00 до 19.00, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Самарской области.

 

Фото:   Минсельхозпрод Самарской области

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