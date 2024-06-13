Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!

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В понедельник, 17 июня, на первой платформе железнодорожного вокзала Самары пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летию со дня запуска фирменного поезда «Жигули» № 9/10 сообщением Самара-Москва.

С 10:00 до 20:00 будет работать выставка уникального брендированного подвижного состава – тематических вагонов «Жигули в Авангарде», «КультСамара», «Вагон-музей Константина Головкина» и «Оренбуржье». Гости мероприятия также смогут ознакомиться с историей знаменитого поезда, архивными фотографиями, посетить интерактивные фотозоны и специальные тематические мастер-классы для детей.

Вход для всех желающих свободный.

Напомним, впервые поезд сообщением Самара–Москва отправился в путь в 1964 году, а уже через год был переведен в категорию фирменных. Именно тогда ему было присвоено название «Жигули» в честь одной из основных природных достопримечательностей Самарской области. На протяжении всего времени курсирования он пользуется большой популярностью.

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