Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»

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10 июня 2021 г. гостей и жителей Самары приглашают в Дом культуры «Победа» (г.Самара, проспект Кирова, д.72а) на концертную программу «Россия – одна для всех!», посвящённую Дню России.

Праздник организован Самарской региональной культурно-просветительской общественной организацией «Ассамблея народов Самарской области» при поддержке Администрации городского округа Самара, ГКУ СО «Дом дружбы народов» и Самарской казачьей общественной региональной организации «Самарское казачье землячество».

С 17.30 в фойе ДК «Победа» будет работать выставка произведений детского творчества, а также выставка-продажа казачьей амуниции, формы и оружия.

В 18.00 на сцене ДК начнутся выступления певцов, авторов-исполнителей и творческих коллективов - русских, казачьих, татарских, чувашских, мордовских, башкирских, дагестанских, а также белорусских, украинских, азербайджанских и армянских.

Вход в ДК «Победа» свободный, но обязательно в маске!

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