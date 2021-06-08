в Самаре состоятся межнациональный концерт и выставки, посвященные Дню России

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10 июня 2021 года в муниципальном ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а) будет представлена межнациональная концертная программа «Россия – одна на всех!», посвященная грядущему Дню России. Праздничное мероприятие проводит Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» при поддержке Администрации г. о. Самара, ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» и Самарской казачьей общественной региональной организации «Самарское казачье землячество».

С 17:30 в рамках проведения праздника в фойе ДК «Победа» будет работать выставка произведений детского творчества, а также выставка казачьей амуниции, форменной одежды и другой атрибутики.

С 18:00 до 20:00 в сценическом пространстве развернется концертная программа. Кроме казачьих танцев, песен и других музыкальных номеров, запланированы выступления татарских, чувашских, мордовских, башкирских, русских, белорусских, дагестанских, украинских, азербайджанских и армянских певцов – авторов-исполнителей, солистов и творческих коллективов народов, проживающих в Самарской области.

«Мероприятие нацелено на формирование позитивной информационной среды, способствующей укреплению дружбы народов, поддержке и распространению идей единства и межэтнического согласия, стабилизации этнополитической ситуации, сохранению и развитию национальных культур, – подчеркнул заместитель руководителя Управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями и национальными центрами Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации г. о. Самара Дмитрий Долганов. – Вход на концерт и выставочные площадки свободный. При этом будут соблюдены все необходимые ограничительные меры для минимизации рисков в период пандемии».

Обращаем внимание горожан на то, что для гостей мероприятия обязателен масочный режим.