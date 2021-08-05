Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров

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Тольяттинская филармония устраивает для жителей и гостей города серию открытых концертов профессиональных оркестров. Они проводятся в рамках проекта "На пути к искусству", поддержанного губернаторской программой "СОдействие".

Концерты будут проходить на зеленой эстраде в парке Центрального района со стороны улицы Победы. 7 и 8 августа там выступит джаз-оркестр под управлением Валерия Мурзова. Артисты сыграют как классические произведения, так и хиты отечественной эстрады.



14 и 15 августа тольяттинцам удастся послушать выступление Русского оркестра под управлением заслуженного артиста Самарской области Василия Кормишина. Музыканты приготовили танцевальные мелодии прошлых десятилетий и громкие хиты из известных кинокартин, сообщает Сова.инфо.

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