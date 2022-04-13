Самарцев приглашают на бесплатные автобусные экскурсии по городу «Гостеприимный горожанин»

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Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара и туристическая компания «Сказка Странствий» приглашают жителей города на бесплатные автобусные экскурсии по Самаре «Гостеприимный горожанин». В ходе мероприятия участники смогут познакомиться с самарскими достопримечательностями, самыми красивыми и знаковыми местами областной столицы.

Проект «Гостеприимный горожанин» в апреле-мае реализуется на средства Губернского гранта в области культуры и искусства за первое полугодие 2022 года. За это время посетить бесплатные экскурсии смогут 1040 человек. Как отмечают организаторы, главное пожелание к участникам экскурсий - желание развивать гостеприимство в городе, в котором мы живём.

Квалифицированные экскурсоводы расскажут самарцам не только об истории и культуре родного города, но и познакомят с туристской инфраструктурой, которая имеется в рамках маршрута: кафе, рестораны, гостиницы, музеи, фотозоны; анонсируют запланированные в этом году традиционные праздники и фестивали.

Побывать на экскурсии могут жители города старше 7 лет со своими семьями, а также дружеские компании, коллективы. Первая экскурсия «Гостеприимный горожанин» состоится 15 апреля в 18:00.

Чтобы принять участие в ней, нужно:

- Быть жителем Самары;

- Вступить в группу;

- Заполнить форму заявки на выбранную дату.

Важно помнить: заявка заполняется на каждого участника экскурсии.