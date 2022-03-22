Самарцев приглашают на бесплатную юридическую консультацию

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В пятницу, 25 марта, ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» совместно с Ассоциацией юристов России проведут Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Мероприятие будет проходить в формате дня открытых дверей по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 31. Прием будут вести ведущие юрисконсульты Госюрбюро, они окажут юридическую и правовую помощь.

Прием посетителей продлится с 10:00 до 16:00.

Дополнительная информация по телефону: (846) 995-08-91, сообщает пресс-служба горадминистрации.