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Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми

17 декабря 2024 10:53
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Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию!» проводит всероссийский опрос граждан, который позволит оценить действующие меры поддержки семей с детьми.

Основная цель опроса – определить, какое у людей на сегодня представление об идеальной семье, сколько детей хотелось бы иметь, если бы не было материальных, медицинских и иных ограничений, каковы причины отказа от рождения ребенка. Такой опрос поможет выяснить, с какими мерами поддержки рождаемости знакомы граждане, какими активно пользуются, а какие остаются невостребованными и по какой причине.

Пройти опрос можно по ссылке. Дата завершения опроса - 20 декабря 2024 года. Узнать дополнительную информацию о нем можно по телефону: 8(846)242-01-42.

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