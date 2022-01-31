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Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу Маслены высотой не менее 1,5 метра.
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Самарцев приглашают к участию в конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён»

31 января 2022 16:41
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Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу Маслены высотой не менее 1,5 метра.

Самарцы и гости нашего города приглашаются к участию в третьем творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён» - главного символа Широкой Масленицы. Приём заявок стартует уже 1 февраля. 

Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу Маслены высотой не менее 1,5 метра. Кукла может быть выполнена в разных техниках и из любых материалов, но должна соответствовать номинациям конкурса. Также важно, чтобы у конструкции была устойчивая подставка. Лучшие арт-объекты планируется разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева. 

 Номинации конкурса: 

- «Оригинальное и современное авторское решение», 
- «Соблюдение народных традиций обрядовой куклы», 
- «Эко-кукла из экологичных и природных материалов». 

Участниками конкурса-выставки могут стать как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Заявки с заполненной анкетой и фотографиями работ принимаются с 1 февраля по 1 марта 2022 года на электронный адрес: samara.maslena@gmail.com.

Ознакомиться с положением о конкурсе и формой заявки можно в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

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