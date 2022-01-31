Самарцев приглашают к участию в конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён»

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Самарцы и гости нашего города приглашаются к участию в третьем творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён» - главного символа Широкой Масленицы. Приём заявок стартует уже 1 февраля.

Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу Маслены высотой не менее 1,5 метра. Кукла может быть выполнена в разных техниках и из любых материалов, но должна соответствовать номинациям конкурса. Также важно, чтобы у конструкции была устойчивая подставка. Лучшие арт-объекты планируется разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева.

Номинации конкурса:

- «Оригинальное и современное авторское решение»,

- «Соблюдение народных традиций обрядовой куклы»,

- «Эко-кукла из экологичных и природных материалов».

Участниками конкурса-выставки могут стать как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Заявки с заполненной анкетой и фотографиями работ принимаются с 1 февраля по 1 марта 2022 года на электронный адрес: samara.maslena@gmail.com.

Ознакомиться с положением о конкурсе и формой заявки можно в приложении.

Фото: администрация Самары