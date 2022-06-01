Самарцев предупреждают: тополиный пух – источник пожарной опасности

41

Наступает пора цветения тополей. В это время необходимо особое внимание уделять противопожарной безопасности. Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость.

Чтобы избежать пожара, необходимо своевременно очищать территорию от тополиного пуха, предварительно смочив его водой и убрав в мусорный контейнер. Кроме того, запрещено разведение костров, сжигание мусора, пуха, сухой растительности и отходов, применение огневых эффектов.

Следует помнить, что на территории города до 31 октября 2022 года действует особый противопожарный режим.

Администрация городского округа Самара настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.

За нарушение правил пожарной безопасности Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам «01» или «101», «112» (с мобильного телефона).

Фото: pixabay