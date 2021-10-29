Самарцев предупреждают о правильном пользовании газовым оборудованием

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Ближайшую неделю, как минимум, преобладающей части жителей Самарской области предстоит провести по большей части дома, в кругу семьи. В это время газопотребляющее оборудование используется особенно интенсивно. К сожалению, нередко – с нарушением правил безопасности. Что может привести к трагическим последствиям. Отсутствие контроля за наличием тяги, наглухо закрытые окна и включенные вытяжки нередко становятся причиной отравления угарным газом. Последствия утечки бытового газа – взрывы, разрушения, пожары.

Средневолжская газовая компания предусмотрела все меры по обеспечению безопасной эксплуатации газового хозяйства и в период нерабочих дней: единая диспетчерская служба вместе с аварийными службами СВГК работают круглосуточно. Вместе с тем, роль самих жителей в обеспечении «газовой» безопасности особенно важна. Она – в неукоснительном выполнении правил пользования газом. Важно помнить, что при появлении запаха газа в квартире необходимо перекрыть кран, открыть для проветривания окна, не пользоваться электроприборами. И позвонить из незагазованного помещения в аварийную службу 04 или 104.

Во избежание отравления угарным газом, который в отличие от сетевого, не имеет запаха необходимо контролировать наличие тяги в вентканале и дымоходе перед включением и периодически во время работы газовых приборов. Окна в помещении должны быть в это время установлены в режим проветривания, а вытяжка и вентилятор в ванной комнате выключены.

В случае неисправности газового оборудования не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно или доверить эту работу непрофессионалам. Необходимо отправить заявку на ремонт в центр обслуживания клиентов (ЦОК) СВГК по месту жительства или подать через корпоративный сайт svgk.ru.

Напоминаем, что с 12.10.2021 г. в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции и на основании Постановления Губернатора Самарской области о дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия личный прием граждан в ЦОК временно прекращен. Прием документов производится в рабочие дни посредством специальных ящиков для входящей корреспонденции, установленных в холлах ЦОК.

В отдельных случаях, связанных с отказом газового оборудования, если в вашем договоре на обслуживание не оговорены контакты со специалистами на случай возникновения нештатных ситуаций, можно обратиться в аварийную службу.