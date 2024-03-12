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Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта

12 марта 2024 13:38
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Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта

Конец марта может преподнести жителям Самарской области неприятный сюрприз. Это будет связано с возмущениями в космосе.

— В период с 27 по 29 марта в регионе может наблюдаться геомагнитная буря. В течение всего остального месяца возмущения будут слабыми, — следует из информации, размещенной на сервисе my-calend.ru.

По информации из открытых источников, геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Магнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра. Это явление — один из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Магнитные бури — серьезное испытание для метеочувствительных людей. Они влияют на вязкость крови, повышая ее. Увеличивается риск образования тромбов. У гипертоников повышается артериальное давление, а у людей с пониженным давлением, наоборот, оно падает еще ниже.

Кроме того, увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Метеочувствительным людям в эти дни рекомендуется высыпаться, не нервничать, пить больше воды и отказаться от кофеина.

По словам ученых, в 2024 году солнце будет особенно активно. А это означает шквал мощных магнитных бурь, пишет 63.ру. 

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