Самарцев предупредили о наказании за проникновение на военные объекты

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Военное ведомство напомнило самарцам об ответственности за проникновение на охраняемые объекты.

В связи с изменениями, внесенными в №117-ФЗ, теперь за самовольное проникновение на охраняемый объект Вооруженных сил РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 75 до 200 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан не нарушать пропускной режим, обращать внимание на ограничительные знаки запрещенных для посещения зон войсковых частей и быть внимательнее при сокращении пути следования или во время прогулок по неизвестным местам.