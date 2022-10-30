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Самарцев предостерегают: соблюдайте правила безопасности на осенней рыбалке

30 октября 2022 14:00
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Самарцев предостерегают: соблюдайте правила безопасности на осенней рыбалке

Осень - любимая пора любителей рыбной ловли. Однако осенняя рыбалка таит в себе немало опасностей. Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов и, если лодка перевернется, рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Спасти человека в такой ситуации бывает довольно трудно. Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности:

- не выходите на водоем в ветреную погоду;

- в нетрезвом виде;

- на неисправном плавсредстве;

- без спасательных средств (жилет, нагрудник и так далее);

 - не перегружайте плавсредство.

При наступлении навигационных сумерек, все маломерные суда должны быть оборудованы бортовыми огнями, если таковые предусмотрены заводом-изготовителем, а также топовым огнем белого цвета.

 

Теги: МЧС

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