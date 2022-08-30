Самарцам вновь напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на воде

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В период летних отпусков и каникул напоминаем горожанам и гостям города Самара о необходимости соблюдения правил поведения на воде.



Помните, купаться в нетрезвом состоянии опасно для жизни.



По статистике, каждый четвертый утонувший был в состоянии алкогольного опьянения. Почему нельзя купаться нетрезвым?



У человека в алкогольном опьянении высокое давление, при погружении в воду происходит резкий перепад, обморок, в результате - утопление.



Тем, у кого плохо со здоровьем, купаться в алкогольном опьянении запрещено, так как сердце бьется быстрее и купающийся начинаешь захлебываться и тонет.



У нетрезвого человека нарушена координация движений, может произойти спазм сосудов, судороги.