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Самарцам рассказали, как праздничные дни в феврале отразятся на зарплате

9 февраля 2023 14:47
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В феврале невыгодно уходить в отпуск или по какой-либо другой причине пропускать работу.

Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, подробно объяснил, как праздничные дни в феврале отразятся на зарплате и почему в феврале невыгодно пропускать работу.

В феврале сотрудникам, которые работают по пятидневной рабочей неделе, предстоит отдыхать 4 дня: 23 февраля – нерабочий праздничный день, 24 февраля — выходной день, перенесенный с 1 января, плюс 2 выходных дня 25 и 26 февраля. Кроме того, февраль сам по себе короткий месяц — в этом году в нем всего 18 рабочих дней.

Заработная плата работников, которые получают оклад, не будет уменьшена из-за короткого месяца. Небольшое количество рабочих дней в феврале означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет выше — в сравнении с остальными месяцами, где рабочих дней больше. Поэтому в феврале невыгодно уходить в отпуск или по какой-либо другой причине пропускать работу.

У работников на сдельной системе оплаты труда или у работников, труд которых оплачивается по часовой тарифной ставке, ситуация немного другая. Их заработная плата зависит от времени выполнения работы или от результата такой работы. Если в месяце мало рабочих дней, то заработная плата у таких работников может быть меньше, чем в обычные месяцы. Для таких работников ст. 112 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантию: работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если они не привлекаются к работе в праздничные дни. Гарантия распространяется и на 23 февраля: даже если в этот день сотрудник не будет работать, то ему положено дополнительное вознаграждение (размер определяет работодатель). Если же работник будет трудиться в выходные или нерабочие дни, то оплата за этот день должна будет производится в двойном размере.

 

Фото:  ru.freepik.com

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