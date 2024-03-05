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Самарцам представили гид по инклюзивному трудоустройству для бизнеса

5 марта 2024 10:35
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Самарцам представили гид по инклюзивному трудоустройству для бизнеса

Несмотря на существенный рост объема вакансий для людей с инвалидностью в Самарской области в 2023 году (+49,9%), их доля от всех предложений по работе в январе 2024 составила всего 3,9%, по данным hh.ru*. Гид в свою очередь призван развеять распространенные мифы, связанные с инклюзивным трудоустройством, и помочь бизнесу в  построении этого процесса.

МЕГА разработала гид по инклюзивному трудоустройству. Он поможет лидерам бизнеса и HR-специалистам оценить уровень инклюзивности рекрутмента и среды в компании, даст практические рекомендации по построению процессов инклюзивного найма. 

Гид рассказывает, как провести инклюзивное собеседование, какие специальные условия труда необходимы для сотрудников с разными видами инвалидности, какие существуют форматы подготовки к профессиональной деятельности для людей с инвалидностью, а также знакомит с ключевыми правилами инклюзивной коммуникации. Практические рекомендации в форматах чек-листов и памяток станут полезным инструментом для регулярной оценки инклюзивности процессов. Отдельное внимание уделено формированию инклюзивной культуры в компании: готовые идеи можно найти в формате простых карточек. 

“МЕГА создала гид совместно с РООИ “Перспектива” – одной из ведущих организаций, развивающих инклюзию в России. В нем собраны знания и практики, которые уже показали свою эффективность в инклюзивном трудоустройстве. Уверены, что он поможет многим компаниям внести свой вклад в строительство инклюзивного и устойчивого общества. Как компания, мы видим важность развития инклюзивной среды, в том числе и для того, чтобы понимать потребности различных групп людей – сотрудников, покупателей, локальных сообществ – и улучшать свое предложение и сервисы”, – рассказала Елена Филянова, руководитель департамента концепции, покупательского опыта и устойчивого развития ГК МЕГА.

“На фоне жесткой нехватки персонала доля предложений о работе для соискателей с инвалидностью растет. По данным hh.ru, в 2023 году таких вакансий было размещено на 40% больше, чем в 2022. Несмотря на это, доля вакансий для людей с инвалидностью от общего объема по России остается небольшой. Это значит, что есть еще значительный потенциал для привлечения людей с инвалидностью в качестве новых кандидатов. HR-команды, которые уже начали работать над этим, заняли очень правильную проактивную позицию”, – отметила Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.

Забота о предоставлении равных возможностей для всех – неотъемлемая часть миссии МЕГИ. Уже много лет бренд развивает инклюзивные пространства для встреч, создавая среду, в которой каждый будет чувствовать себя комфортно. МЕГА также на протяжении многих лет поддерживает образовательные программы и инициативы по трудоустройству для  людей с инвалидностью, стремясь таким образом внести вклад в формирование более инклюзивного общества.

Ознакомиться с гидом МЕГИ по трудоустройству людей с инвалидностью можно здесь.

* Эксклюзивные данные hh.ru для МЕГИ

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