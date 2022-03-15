Самарцам предлагают взять домой питомца из приюта

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Уже в эти выходные, 19 и 20 марта, порядка 200 кошек и собак будут ждать своих новых хозяев в ВК «Экспо-Волга» на фестивале «Друг человека»! Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки. Все животные обработаны и привиты.

На выставке будут представлены как щенки и котята, так и взрослые особи из приютов Самары. При передаче животных сотрудники проконсультируют новых владельцев по всем возникающим вопросам.

Фестиваль пройдет уже в шестой раз. За все время его проведения новый дом обрели порядка 700 собак и кошек!

Ждем всех на фестивале «Друг человека» в ВК «Экспо-Волга» 19 и 20 марта с 10:00 до 19:00!