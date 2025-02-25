Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов

Администрация Самары с 24 февраля по 2 марта проводит конкурс в ВКонтакте.
В 2025 году масленичная неделя началась 24 февраля и завершится 2 марта. Горадминистрация предлагает жителям города испечь блины и выложить публикацию на личной странице с хэштегом #СамарскаяМасленица.
Чтобы стать участником конкурса необходимо выполнить все условия:
Выложить пост с фотографией своих кулинарных изделий на своей странице ВКонтакте
Добавить к посту хэштег #СамарскаяМасленица, чтобы мы увидели вашу публикацию
Поставить лайк на этот пост
Подписаться на группы ВКонтакте и Телеграм:
vk.com/samaraadm, t.me/adm_samara
По завершению конкурса выберут 3 самых креативных победителей.
Итоги конкурса подведут 4 марта.