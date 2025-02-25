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Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов

25 февраля 2025 12:27
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Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов

Администрация Самары с 24 февраля по 2 марта проводит конкурс в ВКонтакте.

 В 2025 году масленичная неделя началась 24 февраля и завершится 2 марта. Горадминистрация предлагает жителям города испечь блины и выложить публикацию на личной странице с хэштегом #СамарскаяМасленица.

Чтобы стать участником конкурса необходимо выполнить все условия:

 Выложить пост с фотографией своих кулинарных изделий на своей странице ВКонтакте
 Добавить к посту хэштег #СамарскаяМасленица, чтобы мы увидели вашу публикацию
Поставить лайк на этот пост
 Подписаться на группы ВКонтакте и Телеграм:
vk.com/samaraadm, t.me/adm_samara

По завершению конкурса выберут 3 самых креативных победителей.

Итоги конкурса подведут 4 марта.

Теги: Акценты В центре внимания

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