Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов

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Администрация Самары с 24 февраля по 2 марта проводит конкурс в ВКонтакте.

В 2025 году масленичная неделя началась 24 февраля и завершится 2 марта. Горадминистрация предлагает жителям города испечь блины и выложить публикацию на личной странице с хэштегом #СамарскаяМасленица.

Чтобы стать участником конкурса необходимо выполнить все условия:

Выложить пост с фотографией своих кулинарных изделий на своей странице ВКонтакте

Добавить к посту хэштег #СамарскаяМасленица, чтобы мы увидели вашу публикацию

Поставить лайк на этот пост

Подписаться на группы ВКонтакте и Телеграм:

vk.com/samaraadm, t.me/adm_samara

По завершению конкурса выберут 3 самых креативных победителей.

Итоги конкурса подведут 4 марта.