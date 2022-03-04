Самарцам, помогающим вынужденным переселенцам с Украины, подарят билеты на матч «Крылья Советов» – «Арсенал» 

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5 марта в Центре по сбору гуманитарной помощи в здании Самарского Государственного колледжа сервисных технологий и дизайна (г. Самара, ул. Дзержинского, 31) всем, кто приносит вещи для помощи жителям Донбасса, вынужденным оставить свои дома, ПФК «Крылья Советов» дарит билеты на матч Российской Премьер-Лиги РПЛ «Крылья Советов» – «Арсенал» (Тула). Игра пройдет в воскресенье, 6 марта, на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 15:00.

Основной пункт сбора гуманитарной помощи в Самаре на ул.Дзержинского, 31 открыт на базе Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Его организовала и практически круглосуточно курирует директор этого колледжа, руководитель АНО «Самарский центр развития добровольчества» Татьяна Санникова. «Жители Самарской области отзывчивы по природе, вы помните, что и карта региона у нас в виде сердца. Сосед соседу всегда традиционно помогает. Хочу сказать, что люди очень активны. Очень много звонков, очень много наших земляков оказывают помощь! Огромное спасибо всем неравнодушным, и особое спасибо нашим волонтёрам за внимание, ответственность и за трудолюбие!», – говорит Татьяна Санникова.

Самарцы могут принести в пункт приёма продукты (печенье в упаковке, сушки и пр.), посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, игрушки, книги и канцелярские товары, а также бутилированную воду, детские смеси, полотенца и постельные принадлежности, теплые вещи и др. Все они должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания – с длительным сроком хранения и действительным сроком годности.

Пункт на ул.Дзержинского открыт с 08.00 до 20.00 каждый день, кроме воскресенья. Завтра, 5 марта, пункт работает с 08.00 до 16.00. Предварительно необходимо позвонить по тел.: 8 987 908 70 06, 8 917 957 45 33, 8 (846) 268 99 40.

В других муниципалитетах Самарской области добровольцы также занимаются сбором гуманитарной помощи. Полный список пунктов приёма можно найти на сайте Правительства Самарской области, а также на сайте https://sova.info/ .

Помимо пункта приемов гуманитарной помощи, в Самарской области открыт счёт для сбора средств: Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека «ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ» (СРОО по содействию защите прав человека «Достойная помощь»). Юридический и фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215):

ИНН: 6319727754

КПП: 631501001

ОГРН: 1106300002115

ОКПО: 64965456

Банк получателя: Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г. Самара

ИНН: 7707083893

Фото: ФК "КС"