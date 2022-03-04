Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор отметил, что при региональном Правительстве в ежедневном режиме работает комиссия по устойчивости экономики Самарской области.
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
Приобщиться к знаковому культурному событию через систему виртуальных концертных залов сможет каждый житель нашей страны.
Концерт оркестра Большого театра России из САТОБ покажут все виртуальные концертные залы страны
Томаты из Армении и Азербайджана, томаты и перцы из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, картофель из Египта, томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции.
Россельхознадзор разрешает поставки продукции овощеводства из ряда стран,
Решение компания приняла на фоне ситуации вокруг Украины.
Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации.
Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»
По словам спикера Думы, депутаты Верховной рады не могут попасть к президенту Украины во Львове.
Володин заявил, что Зеленский покинул страну, сейчас он в Польше
Основной пункт сбора гуманитарной помощи в Самаре на ул.Дзержинского, 31 открыт на базе Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна.
Самарцам, помогающим вынужденным переселенцам с Украины, подарят билеты на матч «Крылья Советов» – «Арсенал» 
Теперь осужденные, учащиеся в образовательном учреждении №117, могут получить такие специальности как пожарный, штамповщик и составитель смеси моющих средств. 
В УФСИН СО обучают осужденных трем новым профессиям
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.76
8.51
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Самарцев приглашают на лекцию «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам, помогающим вынужденным переселенцам с Украины, подарят билеты на матч «Крылья Советов» – «Арсенал» 

4 марта 2022 18:13
188
Основной пункт сбора гуманитарной помощи в Самаре на ул.Дзержинского, 31 открыт на базе Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна.

5 марта в Центре по сбору гуманитарной помощи в здании Самарского Государственного колледжа сервисных технологий и дизайна (г. Самара, ул. Дзержинского, 31) всем, кто приносит вещи для помощи жителям Донбасса, вынужденным оставить свои дома, ПФК «Крылья Советов» дарит билеты на матч Российской Премьер-Лиги РПЛ «Крылья Советов» – «Арсенал» (Тула). Игра пройдет в воскресенье, 6 марта, на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 15:00.

Основной пункт сбора гуманитарной помощи в Самаре на ул.Дзержинского, 31 открыт на базе Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Его организовала и практически круглосуточно курирует директор этого колледжа, руководитель АНО «Самарский центр развития добровольчества» Татьяна Санникова. «Жители Самарской области отзывчивы по природе, вы помните, что и карта региона у нас в виде сердца. Сосед соседу всегда традиционно помогает. Хочу сказать, что люди очень активны. Очень много звонков, очень много наших земляков оказывают помощь! Огромное спасибо всем неравнодушным, и особое спасибо нашим волонтёрам за внимание, ответственность и за трудолюбие!», – говорит Татьяна Санникова.

Самарцы могут принести в пункт приёма продукты (печенье в упаковке, сушки и пр.), посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, игрушки, книги и канцелярские товары, а также бутилированную воду, детские смеси, полотенца и постельные принадлежности, теплые вещи и др. Все они должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания – с длительным сроком хранения и действительным сроком годности.

Пункт на ул.Дзержинского открыт с 08.00 до 20.00 каждый день, кроме воскресенья. Завтра, 5 марта, пункт работает с 08.00 до 16.00. Предварительно необходимо позвонить по тел.: 8 987 908 70 06, 8 917 957 45 33, 8 (846) 268 99 40.

В других муниципалитетах Самарской области добровольцы также занимаются сбором гуманитарной помощи. Полный список пунктов приёма можно найти на сайте Правительства Самарской области, а также на сайте https://sova.info/ .

Помимо пункта приемов гуманитарной помощи, в Самарской области открыт счёт для сбора средств: Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека «ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ» (СРОО по содействию защите прав человека «Достойная помощь»). Юридический и фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215):

ИНН: 6319727754

КПП: 631501001

ОГРН: 1106300002115

ОКПО: 64965456

Банк получателя: Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г. Самара

ИНН: 7707083893

 

Фото:    ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ближайшую встречу "Крылья" проведут дома против тульского "Арсенала". Встреча пройдет 6 марта.
25 февраля 2022, 21:41
"Крылья Советов" завершили сборы в Турции
Ближайшую встречу "Крылья" проведут дома против тульского "Арсенала". Встреча пройдет 6 марта. Футбол в Самаре
1292
Матч "Ростов" – "Крылья Советов" перенесен на неопределенный срок
25 февраля 2022, 09:40
Матч "Ростов" – "Крылья Советов" перенесен на неопределенный срок
Игра была запланирована на 27 февраля. Спорт
940
Соглашения с нашей командой подписали три опытных игрока и 12 молодых футболистов.
23 февраля 2022, 14:57
Зимнее трансферное окно 2022 года для "Крыльев Советов" получилось насыщенным
Соглашения с нашей командой подписали три опытных игрока и 12 молодых футболистов. Футбол в Самаре
1036
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации.
4 марта 2022  19:03
Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»
152
Инициаторами акции стала «Молодая Гвардия Единой России и Самарское реготделение партии.
4 марта 2022  17:41
В Самаре состоялся Z- автопробег «Своих не бросаем»
957
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
4 марта 2022  12:48
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
366
Значимая мера поддержки: предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
4 марта 2022  12:35
Предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
304
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
319
Весь список