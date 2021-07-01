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Самарцам напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде

1 июля 2021 14:30
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Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах.

Основными причинами гибели и травмирования людей являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил движения маломерных судов и др.

Купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо: соблюдать правила безопасности при купании; не допускать переохлаждения и перегрева тела; оказывать помощь терпящему бедствие на воде; уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: купание на оборудованных местах при вывешивании черного шара; прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др).

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) - 930-81-12;

Единый номер экстренных служб - «112» (возможен вызов без sim карты);

МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;

Скорая медицинская помощь – 03, 103, 89171443574.

 

Фото:   pxhere.com   

Теги: пляжи Самара

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