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Самарцам для счастья нужно 160 тыс. рублей

3 мая 2022 11:18
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Самарцам для счастья нужно 160 тыс. рублей

Сегодня для счастья россиянам денег нужно больше, чем когда-либо — в среднем 190 тыс. руб. в месяц, в ноябре прошлого года достаточно было 178 тыс. Самое дорогое счастье — в Москве, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Красноярске. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и  из Самары.

В Самаре, по опросам SuperJob, сейчас для счастья нужно 160 тыс. рублей. Это на 2 тыс. рублей больше, чем в ноябре прошлого года и на 5 тыс. рублей больше, чем в мае прошлого года. К слову, в начале наблюдений в 2016 году эта сумма, по данным аналитиков SuperJob, равнялась у самарцев 173 тыс. рублей.

По данным SuperJob, чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно 190 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы — у респондентов с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. (255 тыс. руб.). Мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинам (в среднем 216 тыс. против 166 тыс. руб.).

По сравнению с ноябрем 2021 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, «цена» счастья выросла в среднем на 12 тыс. руб. (+7%). 

Самые большие финансовые аппетиты — у жителей Москвы: в столице для счастья нужно в среднем 230 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (205 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.), а замыкают пятерку мегаполисов с самым «дорогим» счастьем Санкт-Петербург и Красноярск (195 тыс. и 192 тыс. руб. соответственно). Самые скромные денежные аппетиты — у населения Оренбурга (140 тыс. руб.), Рязани (145 тыс. руб.), Липецка, Астрахани (по 150 тыс. руб.) и Кирова (155 тыс. руб.). 

При этом за последние 5 месяцев больше всего выросли ожидания респондентов из Тюмени (на 10%, с 172 до 190 тыс. руб.), Новокузнецка (на 9%, со 165 до 180 тыс. руб.), а также Перми и Кирова (по 8%). 
По данным SuperJob, за последние месяцы заметно выросла не только сумма, которой достаточно для счастья, но и желаемый минимальный размер оплаты труда, и уровень пенсионных ожиданий россиян. 

Теги: Опрос

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