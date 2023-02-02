Самарскую область накроет снегопад

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 03.02.2023 местами ожидается сильный снег».



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.



Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.



В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить



по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»



(все операторы сотовой связи)