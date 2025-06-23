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Самарскую молодежь приглашают на Слет Всемирного фестиваля молодежи - 2025

23 июня 2025 16:39
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В программе – публичные дискуссии, иммерсивные шоу, интерактивные сессии с мастер-классами, медаимастерская, спортивные и творческие активности.

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде состоится Первый Слет Всемирного фестиваля молодежи. Организатором Слета ВФМ выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) совместно с Правительством Нижегородской области. Участниками слета станут 2 тысячи молодых лидеров – российские граждане и представители иностранных государств, в том числе 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.   14+

Слет, построенный вокруг концепции «Россия согревает», станет площадкой для открытого международного диалога, поиска взаимопонимания вне зависимости от национальностей и политических взглядов и взаимного обогащения культурами и традициями разных народов. В программе – публичные дискуссии, иммерсивные шоу, интерактивные сессии с мастер-классами, медаимастерская, спортивные и творческие активности.

К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет – представители сферы медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства и IT. Важным критерием при отборе участников станет опыт участия в международных проектах и программах, работы в сфере международных молодёжных некоммерческих проектов, ведения бизнеса или запуска стартапа, а также знание английского языка.

Регистрация для российских и иностранных участников проходит до 20 июля 2025 года по ссылке: https://asm.wyffest.com/?utm_source=region&amp;utm_medium=samarskaya-oblast.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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