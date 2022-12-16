Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет

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17 декабря Самарский Союз Молодежи отметит 30 лет со дня основания. Организация осуществляет свою деятельность, реализует проекты и создает условия для всестороннего развития молодежи в различных сферах общественной жизни с 1992 года.

Ежегодно программы Самарского Союза Молодежи объединяют более 50 000 молодых людей, и с каждым годом число единомышленников только увеличивается. Программы и проекты реализуются через обучающие семинары, тренинги, курсы, выездные лагеря, турниры, деловые игры, конференции, организацию и проведение концертов, фестивалей, добровольческих акций. Ежегодно Самарский Союз Молодежи вовлекает в свои программы и проекты все муниципальные образования региона.

17 декабря в 10:30 в Доме туризма (г.Самара, ул.Чапаевская, д.201) состоится мероприятие по случаю юбилея Самарского Союза Молодежи. Членов, активистов, а также приглашенных гостей ждет культурная и образовательная программа. У каждого участника будет возможность узнать больше об организации, принять участие в квизе, победителей ждут подарки. В этот день объединятся представители местных организаций Самарского Союза Молодежи, первичных групп, а также люди, стоящие у истоков организации. Также в этот день 30 ребят вступят в ряды Российского Союза Молодежи.