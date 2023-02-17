Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель мероприятия – повышение взаимодействия заинтересованных ведомств в рамках профилактики преступлений, связанных с использованием IT-технологий.
Сотрудники полиции и общественники ГУ МВД СО встретились с представителями финансово-кредитных организаций
Заведующая Историческим парком Наталья Островская рассказала о возможностях парка для студентов и об активном сотрудничестве с ВУЗами региона.
В Историческом парке Самары состоялось  заседание Совета проректоров вузов региона по воспитательной работе
Центр оснащается новым оборудованием, специалисты широко применяют современные методики по лечению пациентов с инсультами.
В Региональном сосудистом центре успешно проводятся операции по удалению тромбов при инсульте
С рабочим визитом Самарскую область посещает делегация ОАО «Минского тракторного завода».
Самарская область выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь
Необходимо создать все условия для поддержки фестиваля, его популяризации и дальнейшего развития.
К юбилею Грушинского фестиваля по поручению Дмитрия Азарова обновят инфраструктуру фестивальной поляны
Злоумышленница за свои «услуги» получила свыше 242 тысяч рублей.
В Самарское области женщина незаконно поставила на миграционный учет свыше 800 иностранных граждан
В целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности.
В Самаре сотрудники полиции проводят комплексное оперативно-профилактическое мероприятие
С самых первых дней основания фонда его деятельность была направлена на укрепление института семьи и семейных ценностей, защиту прав ребёнка, поддержку детей, попавших в трудную ситуацию.
Самарскому Отделению Российского Детского Фонда 35 лет
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.76
0.55
EUR 79.98
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарскому Отделению Российского Детского Фонда 35 лет

17 февраля 2023 14:26
97
С самых первых дней основания фонда его деятельность была направлена на укрепление института семьи и семейных ценностей, защиту прав ребёнка, поддержку детей, попавших в трудную ситуацию.

20 февраля 2023 года Самарскому Отделению Российского Детского Фонда исполняется 35 лет. В этот день в Доме Культуры железнодорожников имени А. С. Пушкина в рамках юбилейного концерта «Волонтеры детства – гордость России» будут вручены грамоты и благодарственные письма наиболее активным благотворителям из Самарской области – неравнодушным людям и партнерам фонда.

«Российский детский фонд» – это международная ассоциация детских фондов, отделения которой работают в 69 регионах страны. Самарское отделение фонда было учреждено в 1988 году: первыми семьями, которые получили помощь из Самары, стали жертвы землетрясения в Армении.

С самых первых дней основания фонда его деятельность была направлена на укрепление института семьи и семейных ценностей, защиту прав ребёнка, поддержку детей, попавших в трудную ситуацию. Идея Детского фонда в том, чтобы окружить ребёнка заботой и любовью, защитить его права, сделать так, чтобы он рос здоровым и счастливым, чтобы мог раскрывать свои таланты и творить.

В сложный 2022-й год фонд активно включился в работу по оказанию гуманитарной помощи детям Донбасса. С апреля 2022 года силами фонда доставлено более 300 тонн гуманитарного груза в Мариуполь и близлежащие поселки: медикаменты, детское питание, вода, одежда и книги, школьные наборы для учеников образовательных организаций. В сентябре и октябре 2022 года гуманитарная помощь доставлена в населенные пункты Ясиноватая, Горловка, Северодонецк (ЛНР). Работа в этом направлении продолжается.

 

Фото:департамент информационной политики СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С рабочим визитом Самарскую область посещает делегация ОАО «Минского тракторного завода».
17 февраля 2023  14:57
Самарская область выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь
44
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
17 февраля 2023  13:14
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
127
В Самаре открылись 2 миграционных пункта
17 февраля 2023  12:28
В Самаре открылись 2 миграционных пункта
146
Совсем скоро в Самаре начнутся общественные обсуждения дизайн-проектов территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
17 февраля 2023  12:21
Скоро в Самаре начнутся общественные обсуждения дизайн-проектов территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
271
В Самаре в рамках строительства станции метро изменится схема движения транспорта, включая общественный
17 февраля 2023  09:51
В Самаре в рамках строительства станции метро изменится схема движения транспорта, включая общественный
370
Весь список