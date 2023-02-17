Самарскому Отделению Российского Детского Фонда 35 лет

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20 февраля 2023 года Самарскому Отделению Российского Детского Фонда исполняется 35 лет. В этот день в Доме Культуры железнодорожников имени А. С. Пушкина в рамках юбилейного концерта «Волонтеры детства – гордость России» будут вручены грамоты и благодарственные письма наиболее активным благотворителям из Самарской области – неравнодушным людям и партнерам фонда.



«Российский детский фонд» – это международная ассоциация детских фондов, отделения которой работают в 69 регионах страны. Самарское отделение фонда было учреждено в 1988 году: первыми семьями, которые получили помощь из Самары, стали жертвы землетрясения в Армении.



С самых первых дней основания фонда его деятельность была направлена на укрепление института семьи и семейных ценностей, защиту прав ребёнка, поддержку детей, попавших в трудную ситуацию. Идея Детского фонда в том, чтобы окружить ребёнка заботой и любовью, защитить его права, сделать так, чтобы он рос здоровым и счастливым, чтобы мог раскрывать свои таланты и творить.

В сложный 2022-й год фонд активно включился в работу по оказанию гуманитарной помощи детям Донбасса. С апреля 2022 года силами фонда доставлено более 300 тонн гуманитарного груза в Мариуполь и близлежащие поселки: медикаменты, детское питание, вода, одежда и книги, школьные наборы для учеников образовательных организаций. В сентябре и октябре 2022 года гуманитарная помощь доставлена в населенные пункты Ясиноватая, Горловка, Северодонецк (ЛНР). Работа в этом направлении продолжается.

Фото:департамент информационной политики СО



