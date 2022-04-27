Самарского школьника наградили за спасение утопающей: девочка провалилась в полынью

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Сегодня в актовом зале школы № 118 Красноглинского района г. Самары состоялось награждение учащегося 9 «Б» класса Данилы Баранова за спасение своей одноклассницы.

Происшествие произошло 4 марта. Группа подростков, прогуливаясь по набережной Волги, решила выйти на ледовую поверхность реки. Пройдя по льду несколько метров, одна девочка провалилась и начала тонуть. Данила, не раздумывая ни минуты, бросился на помощь. Он лег на лед и начал осторожно ползти к полынье, попросив остальных друзей держать его за ноги. Приблизившись к месту провала, Данила протянул руки тонущей девочке и вытащил ее из воды.

Начальник Центра ГИМС Александр Старов вручил Даниле Баранову благодарственное письмо начальника Главного управления МЧС России по Самарской области и поблагодарил юного героя за смелый и решительный поступок:

- От лица начальника Главного управления выражаю благодарность Даниле за проявленную смелость и спасение человеческой жизни. Хочу отметить его грамотные и решительные действия, проявленные в чрезвычайной ситуации. Благодаря его самоотверженному поступку удалось избежать трагедии. Желаю Даниле успехов в учебе и всего самого наилучшего. Надеюсь, что когда-нибудь он решит пополнить ряды сотрудников МЧС России.

Также, во время торжественного мероприятия, со словами поздравлений и благодарности к Даниле обратились директор школы и заместитель главы администрации Красноглинского района.

Фото: ГУ МЧС СО