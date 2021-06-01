Самарским школьникам, отдыхающим в пришкольном лагере, рассказали о правилах поведения на воде

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С началом летних каникул многие ребята весело и с пользой проводят время в пришкольных лагерях.

Сегодня, в День защиты детей, к школьникам, отдыхающим в лагере при школе № 118 Самары, пришли инспекторы государственной инспекции по маломерным судам.

Инспектор ГИМС рассказал детям о правилах безопасности при нахождении на пляже и в воде, показал, как пользоваться спасательными жилетами и таким специальным веревочно-спасательным снаряжением, как «конец Александрова», как оказывать помощь тонущему человеку и по какому номеру вызывать спасателей в случае беды.

Все желающие могли самостоятельно применить спасательные средства по назначению, закрепив тем самым полученные знания.

Ребята с удовольствием надевали на себя спасательные жилеты и бросали «утопающему» «конец Александрова».

Подобные занятия помогают уберечь детей от несчастных случаев, рассказали в облМЧС.

Фото: облМЧС