Самарским школьникам, отдыхающим в пришкольном лагере, рассказали о правилах поведения на воде

С началом летних каникул многие ребята весело и с пользой проводят время в пришкольных лагерях.
Сегодня, в День защиты детей, к школьникам, отдыхающим в лагере при школе № 118 Самары, пришли инспекторы государственной инспекции по маломерным судам.
Инспектор ГИМС рассказал детям о правилах безопасности при нахождении на пляже и в воде, показал, как пользоваться спасательными жилетами и таким специальным веревочно-спасательным снаряжением, как «конец Александрова», как оказывать помощь тонущему человеку и по какому номеру вызывать спасателей в случае беды.
Все желающие могли самостоятельно применить спасательные средства по назначению, закрепив тем самым полученные знания.
Ребята с удовольствием надевали на себя спасательные жилеты и бросали «утопающему» «конец Александрова».
Подобные занятия помогают уберечь детей от несчастных случаев, рассказали в облМЧС.
Фото: облМЧС