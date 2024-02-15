Самарский зоопарк огласил победителей конкурса "Герб моей семьи"

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Как сообщается в группе зоопарка, "Мы были приятно удивлены количеством работ - 180 потрясающих гербов! И при этом были расстроены, ведь нам предстоял крайне трудный выбор! Выбрать всего трёх победителей!

Создавая свои семейные гербы, ребята и родители очень творчески и ответственно подошли к делу! В результате у всех получились красивые работы, особенно нас порадовало описание гербов, где ребята рассказывали о семейных традициях, ценностях, увлечениях!

Перед вами работы победителей, которые отобрали жюри зоопарка. Мы обращали особое внимание на то, чтобы на гербе обязательно было изображено животное, чтобы отражались семейные и личностные качества и ценности.

И так поздравляем победителей:

семья Ниблошвили

семья Салминых

семья Пикаловых

Победителям грамоты вышлем сегодня на электронку!!!

Всем большое спасибо за участие!

Сертификаты будут выложены на следующей неделе, следите за новостями!"