Самарский зоопарк огласил победителей конкурса "Герб моей семьи"

Как сообщается в группе зоопарка, "Мы были приятно удивлены количеством работ - 180 потрясающих гербов! И при этом были расстроены, ведь нам предстоял крайне трудный выбор! Выбрать всего трёх победителей!
Создавая свои семейные гербы, ребята и родители очень творчески и ответственно подошли к делу! В результате у всех получились красивые работы, особенно нас порадовало описание гербов, где ребята рассказывали о семейных традициях, ценностях, увлечениях!
Перед вами работы победителей, которые отобрали жюри зоопарка. Мы обращали особое внимание на то, чтобы на гербе обязательно было изображено животное, чтобы отражались семейные и личностные качества и ценности.
И так поздравляем победителей:
семья Ниблошвили
семья Салминых
семья Пикаловых
Победителям грамоты вышлем сегодня на электронку!!!
Всем большое спасибо за участие!
Сертификаты будут выложены на следующей неделе, следите за новостями!"