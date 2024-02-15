Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» проводит еженедельные приемы по сложным вопросам
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» проводит еженедельные приемы по сложным вопросам
Что едят специалисты разных профессий и сколько на это тратят в Самаре
Что едят специалисты разных профессий и сколько на это тратят в Самаре
В России запретят сдавать квартиру без приборов учета.
В России запретят сдавать квартиру без приборов учета
Новые правила пропуска через государственную границу несовершеннолетних
Новые правила пропуска через государственную границу несовершеннолетних
В Исаклинском районе на встречке столкнулись две легковушки
В Исаклинском районе на встречке столкнулись две легковушки
Пожарные-спасатели Борского района проявили свои навыки на учениях районного масштаба
Пожарные-спасатели Борского района проявили свои навыки на учениях районного масштаба
Самарец украл в магазине дезодоранты и гели
Самарец украл в магазине дезодоранты и гели
У тольяттинца в рюкзаке нашли наркотики
У тольяттинца в рюкзаке нашли наркотики
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.22
EUR 97.81
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу «Универсум» для юных гуманитариев
Самарская областная библиотека приглашает послушать живые мелодии джаза
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» приглашают самарцев в ближайшие выходные
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский зоопарк огласил победителей конкурса "Герб моей семьи"

15 февраля 2024 09:46
114
Самарский зоопарк огласил победителей конкурса "Герб моей семьи"

Как сообщается в группе зоопарка, "Мы были приятно удивлены количеством работ - 180 потрясающих гербов! И при этом были расстроены, ведь нам предстоял крайне трудный выбор! Выбрать всего трёх победителей!
Создавая свои семейные гербы, ребята и родители очень творчески и ответственно подошли к делу! В результате у всех получились красивые работы, особенно нас порадовало описание гербов, где ребята рассказывали о семейных традициях, ценностях, увлечениях!
Перед вами работы победителей, которые отобрали жюри зоопарка. Мы обращали особое внимание на то, чтобы на гербе обязательно было изображено животное, чтобы отражались семейные и личностные качества и ценности.
И так поздравляем победителей:
семья Ниблошвили
семья Салминых
семья Пикаловых
Победителям грамоты вышлем сегодня на электронку!!!
Всем большое спасибо за участие!
Сертификаты будут выложены на следующей неделе, следите за новостями!"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Во время встречи обсуждались итоги развития муниципальных образований и региона в целом, а также задачи текущего года.
14 февраля 2024  15:35
Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов области
598
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
14 февраля 2024  13:10
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
968
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
14 февраля 2024  12:18
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
448
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
14 февраля 2024  12:11
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
447
Спортивные судьи из Самарской области примут участие в «Играх будущего»
14 февраля 2024  10:56
Спортивные судьи из Самарской области примут участие в «Играх будущего»
393
Весь список