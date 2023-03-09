Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»

В конкурсе могут принять участие все желающие.
Оцениваются индивидуальные и коллективные работы.
Номинации :
1. «Самый уютный»
2. «Самый креативный»
3. «Приз зрительских симпатий»
Критерии оценки работ:
-материал изготовления -дерево
-соблюдение основных правил при изготовлении скворечника
-мастерство исполнения
-оригинальный дизайн, художественная идея (номинация «Самый креативный»)
-на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать :
ФИО участника, возраст, учебное заведение, номер контактного телефона
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Прием работ осуществляется до 29 марта 2023 года (включительно) в научно-просветительском отделе зоопарка по адресу ул. Ново - Садовая,146
Выставка работ и награждение победителей состоятся в рамках празднования Международного дня птиц.
Фото: группа ВК зоопарка.