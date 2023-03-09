Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»

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В конкурсе могут принять участие все желающие.

Оцениваются индивидуальные и коллективные работы.

Номинации :

1. «Самый уютный»

2. «Самый креативный»

3. «Приз зрительских симпатий»

Критерии оценки работ:

-материал изготовления -дерево

-соблюдение основных правил при изготовлении скворечника

-мастерство исполнения

-оригинальный дизайн, художественная идея (номинация «Самый креативный»)

-на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать :

ФИО участника, возраст, учебное заведение, номер контактного телефона

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Прием работ осуществляется до 29 марта 2023 года (включительно) в научно-просветительском отделе зоопарка по адресу ул. Ново - Садовая,146



Выставка работ и награждение победителей состоятся в рамках празднования Международного дня птиц.

Фото: группа ВК зоопарка.