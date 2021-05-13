Самарский военно-исторический музей ЦВО примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев»

23

Самарский военно-исторический музей Центрального военного округа примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев».

У входа в музей 15 мая будут работать интерактивные площадки на которых будут представлены: стрелковый тир «Штурм», музей исторической реконструкции «Железный человек», выставка Самарского регионального отделения «Поискового движения России», выставка современного оружия и ретро автомобилей, площадка филиала Самарского ЦСКА ВВС. Представители Дома офицеров Самарского гарнизона проведут акцию «Фронтовые треугольники».

Также будет работать творческая сцена на которой выступят ансамбль песни и танца «Волжские казаки», театр эстрады «Льдинка», военный оркестр Самарского гарнизона, оркестр юнармейских барабанщиков «Барабанный бум» и другие.

Гости и жители города могут увидеть в военном музее копии личных дел великих полководцев, таких как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, уникальные медали и ордена, письма с фронта, знамена и флаги, раритетное вооружение и стрелковое оружие разных лет, передает пресс-служба ЦВО.