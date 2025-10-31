Самарский университет им. Королёва приглашает на встречу с космонавтом Олегом Кононенко

141

4 ноября, во вторник, в 8.30 в Самарском университете им. Королёва состоится встреча студентов Самарской области с Героем России, летчиком-космонавтом-испытателем, командиром отряда космонавтов Роскосмоса Олегом Кононенко. Студентов ждет прямой диалог с человеком, чья работа вдохновляет миллионы.

Место и время проведения:

Место:

ул. Врубеля, 29Б, медиацентр, “Точка кипения”

Время:

В 8.30 космонавт встретится со студентами - лауреатами премии имени Козлова.

В 9.00 Олег Кононенко откроет «Большой этнографический диктант» в рамках X Всероссийский просветительской акции.

В 9.30 летчик-космонавт в ходе просветительской лекции расскажет о достижениях российской космонавтики и ответит на вопросы студентов.

Фото: пресс-служба вуза