Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывает 95-й театральный сезон

2 сентября в СамАрте прошел сбор труппы. Художественный руководитель театра Денис Хуснияров представил новых артистов: коллектив пополнили артисты из Омска Вероника Супрун и Кирилл Лазарь, актриса из Иркутска Алина Цикунова, студенты СГИК (мастерская Ольги Агаповой и Алексея Меженного) Александр Панкратов, Мария Тимофеева, Алиса Ларионова, Ян Сидоров и Дмитрий Миллер.

СамАрт откроет сезон 4 сентября премьерой Дениса Хусниярова. Спектакль «Товар любовь» (18+) по пьесе молодого драматурга Саши Мурашко – об ответственности каждого перед всем человечеством. 31 октября пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» (16+) по роману для подростков Мариам Петросян. На сцене СамАрта над культовой книгой об обитателях Серого дома будет работать одна из самых востребованных сегодня молодых режиссеров Сойжин Жамбалова.

К новому году СамАрт выпустит премьеру спектакля «Звездный мальчик» (6+) по сказке Оскара Уайльда. Сказочную повесть ирландского писателя поставит петербургский режиссер Наталия Лапина.

В 2026 году пройдут две премьеры, работа над которыми началась на лаборатории «Молодые режиссеры – детям». Константин Соя выпустит спектакль по пьесе современного автора Риты Кадацкой «Встретимся на качелях» (6+). Ярослав Жевнеров представит пьесу Виктории Костюкевич по мотивам повести Януша Корчака «Король Матиуш Первый» (6+).

Уже в сентябре СамАрт отправится на первые в сезоне гастроли: 6 сентября на Патриарших прудах в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар» самарцы сыграют «Сказки Пушкина». С 23 по 28 сентября 2025 г. в СамАрте пройдут гастроли Иркутского областного ТЮЗа им. А. Вампилова. В рамках проекта «Большие гастроли» иркутяне привезут в Самару 6 спектаклей.

Фото: минкульт СО