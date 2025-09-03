Я нашел ошибку
Главные новости:
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Потребовалась помощь спасателей.
На базе отдыха «Каскад» мужчина получил травму ноги при падении с 6-метровой высоты 6 метров
Было изъято игровое оборудование.
Самарец заплатит штраф за незаконную игорную деятельность
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С.
4 сентября в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза до +21°С
СамАрт откроет сезон 4 сентября премьерой Дениса Хусниярова - спектаклем «Товар любовь».
Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывает 95-й театральный сезон
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.59
0.16
EUR 93.84
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывает 95-й театральный сезон

3 сентября 2025 18:10
142
СамАрт откроет сезон 4 сентября премьерой Дениса Хусниярова - спектаклем «Товар любовь».

2 сентября в СамАрте прошел сбор труппы. Художественный руководитель театра Денис Хуснияров представил новых артистов: коллектив пополнили артисты из Омска Вероника Супрун и Кирилл Лазарь, актриса из Иркутска Алина Цикунова, студенты СГИК (мастерская Ольги Агаповой и Алексея Меженного) Александр Панкратов, Мария Тимофеева, Алиса Ларионова, Ян Сидоров и Дмитрий Миллер.

СамАрт откроет сезон 4 сентября премьерой Дениса Хусниярова. Спектакль «Товар любовь» (18+) по пьесе молодого драматурга Саши Мурашко – об ответственности каждого перед всем человечеством. 31 октября пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» (16+) по роману для подростков Мариам Петросян. На сцене СамАрта над культовой книгой об обитателях Серого дома будет работать одна из самых востребованных сегодня молодых режиссеров Сойжин Жамбалова.

К новому году СамАрт выпустит премьеру спектакля «Звездный мальчик» (6+) по сказке Оскара Уайльда. Сказочную повесть ирландского писателя поставит петербургский режиссер Наталия Лапина.

В 2026 году пройдут две премьеры, работа над которыми началась на лаборатории «Молодые режиссеры – детям». Константин Соя выпустит спектакль по пьесе современного автора Риты Кадацкой «Встретимся на качелях» (6+). Ярослав Жевнеров представит пьесу Виктории Костюкевич по мотивам повести Януша Корчака «Король Матиуш Первый» (6+).

Уже в сентябре СамАрт отправится на первые в сезоне гастроли: 6 сентября на Патриарших прудах в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар» самарцы сыграют «Сказки Пушкина». С 23 по 28 сентября 2025 г. в СамАрте пройдут гастроли Иркутского областного ТЮЗа им. А. Вампилова. В рамках проекта «Большие гастроли» иркутяне привезут в Самару 6 спектаклей.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
03 сентября 2025, 20:31
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства. Политика
8
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
03 сентября 2025, 19:35
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Общество
110
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
03 сентября 2025, 19:10
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении». Общество
124
В центре внимания
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
99
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
201
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
231
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
278
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
270
Весь список