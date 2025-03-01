Самарский СОБР «Омега»: стражи порядка специального назначения

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1 марта 1993 года – День образования специального отряда быстрого реагирования «Омега»

СОБР «Омега» — это элитное подразделение, которое готово к выполнению самых сложных и ответственных задач. Оно занимает особое место в составе Управления Росгвардии по Самарской области.

За время своего существования отряд прошёл славный боевой путь. Его сотрудники провели сотни успешных операций по освобождению заложников и обезвреживанию особо опасных преступников. Сегодня они продолжают выполнять задачи как на территории Самарской области, так и в зоне СВО.

За проявленную самоотверженность при исполнении служебного долга более 400 спецназовцев были награждены государственными наградами. Десять из них стали кавалерами ордена Мужества.

Поздравляя личный состав и ветеранов, начальник Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков отметил, что за 32 года своего существования отряд заслужил репутацию подразделения, способного справиться с любой задачей. Он призвал бойцов хранить и приумножать славные традиции полицейского спецназа, который всегда остаётся верен своей присяге и служебному долгу.