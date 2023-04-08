Самарский «Смерч» отметил юбилей

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7 апреля юбилейную дату отметил личный состав ОМОН (на транспорте) «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области. Уникальное подразделение смело можно назвать элитой росгвардейского спецназа. Его основная задача: охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на узловых объектах транспортной инфраструктуры региона. Именно поэтому в составе отряда люди уникальных специальностей - водители речных судов, водолазы, инженеры-саперы, взрывотехники, кинологи, способные выполнять поставленные задачи в сложнейших условиях.

Боевой путь транспортного ОМОНа начался в далеком 95-м. В ходе первой чеченской бойцам специального подразделения была поручена одна из самых ответственных задач – охрана транспортной инфраструктуры Чечни и Дагестана. Сейчас, выполняя служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции, личный состав продолжает вписывать новые славные страницы в историю отряда.

Празднование юбилея началось с открытия мемориальной доски подполковнику полиции Денису Лазутину. Офицер спецназа героически погиб в сентябре прошлого года. После поздравлений от руководства ведомства и ветеранов подразделения состоялось награждение бойцов отряда государственными наградами.