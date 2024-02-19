Самарский Росреестр сократил сроки отработки регистрации арестов

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Самарским Росреестром поставлен очередной рекорд по срокам отработки заявлений. В январе 2023 года его сотрудники осуществляли регистрацию арестов в течение 4 часов с момента поступления документов.

Арест/запрет - является инструментом защиты законных прав и интересов правообладателей объектов недвижимости и кредиторов, перед которыми вовремя не исполнили обязательства. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 16 218-ФЗ, запись об ограничении в виде ареста недвижимого имущества или запрета распоряжаться имуществом вносится в ЕГРН в течение трех рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав акта уполномоченного органа.

«Быстрое и качественное внесение записей в ЕГРН об арестах/запретах на недвижимое имущество или об их погашении, помогает заявителям всех категорий своевременно получать актуальную информацию и, в результате, безопасно совершать дальнейшие действия по сделкам с недвижимостью», - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.