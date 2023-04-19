Самарский Росреестр проводит консультации для представителей садоводческих и огороднических сообществ в Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
На 2023 год  запланировано проведение  противоклещевых обработок на территории общей площадью 4391,99 га.
В Самарской области с начала сезона зарегистрировано 427 пострадавших от укусов клещами, из них 153 ребенка
Для тушения пожара привлечены 65 человек и 23 единицы техники.
В Новокуйбышевске горят три частных жилых дома
Контроль качества работ предусмотрен на всех этапах.
Состояние моста «Южный» и путепровода «Аврора» после ремонта оценивают специалисты и общественники 
В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.
Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии
Победители конкурса российских брендов продвинут свои товары в торговые сети и на маркетплейсы.
До 26 апреля предприниматели Самарской области могут подавать заявки на участие в конкурсе российских брендов
Она  рассказала, что компания как гарантирующий поставщик давно занимается развитием клиентских сервисов.
Руководитель ЭнергосбыТ Плюс Юлия Чернявская приняла участие в Российском международном энергетическом форуме
И Спартакиада по настольным спортивным играм.
В Октябрьске пройдет Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров
Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России.
В поселке на Камчатке бурый медведь занял старый пустующий дом и не хочет выходить
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.6
-0.03
EUR 89.57
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский Росреестр проводит консультации для представителей садоводческих и огороднических сообществ в Тольятти

19 апреля 2023 15:18
152
Тематика недели консультаций нашла отклик у жителей Тольятти и Ставропольского района.

С 17 апреля и до конца рабочей недели специалисты самарского Росреестра продолжают отвечать на все волнующие вопросы дачников и садоводов городского округа Тольятти.

Тематика недели консультаций нашла отклик у жителей Тольятти и Ставропольского района. За время проведения консультаций вопросы, которые адресовали дачники специалистам Управления, были разные: они касались порядка регистрации и установления границ земельных участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах, изменения вида разрешенного использования, а также возможности оформления жилых домов на садовых участках. Председатели садовых товариществ обращались с вопросами оформления заброшенных земельных участков, а также территорий общего пользования в СНТ.

«Управление Росреестра по Самарской области открыто для решения в рамках своей компетенции земельно-имущественных вопросов садоводческих и огороднических объединений. Полный и точный реестр недвижимости является гарантией защиты прав собственников объектов недвижимого имущества», - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Получить очные консультации экспертов на площадке Управления Росреестра по Самарской области в городе Тольятти можно до 21 апреля (включительно) по адресу:

г. Тольятти, Молодежный бульвар, 6А, предварительно записавшись по номеру телефона 8 (846) 339-37-75.

Получить консультации государственных регистраторов на площадке МФЦ города Тольятти посредством видео-конференц-связи можно 21 апреля по адресу:

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4, предварительно записавшись по телефону 8 (8482) 51-21-21, сообщает пресс-служба Росреестра СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.
19 апреля 2023  16:51
Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии
59
Проект
19 апреля 2023  12:51
Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным
159
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
19 апреля 2023  11:35
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
231
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники.
18 апреля 2023  14:44
В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки
493
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
18 апреля 2023  13:32
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
388
Весь список