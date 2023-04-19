Самарский Росреестр проводит консультации для представителей садоводческих и огороднических сообществ в Тольятти

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С 17 апреля и до конца рабочей недели специалисты самарского Росреестра продолжают отвечать на все волнующие вопросы дачников и садоводов городского округа Тольятти.

Тематика недели консультаций нашла отклик у жителей Тольятти и Ставропольского района. За время проведения консультаций вопросы, которые адресовали дачники специалистам Управления, были разные: они касались порядка регистрации и установления границ земельных участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах, изменения вида разрешенного использования, а также возможности оформления жилых домов на садовых участках. Председатели садовых товариществ обращались с вопросами оформления заброшенных земельных участков, а также территорий общего пользования в СНТ.

«Управление Росреестра по Самарской области открыто для решения в рамках своей компетенции земельно-имущественных вопросов садоводческих и огороднических объединений. Полный и точный реестр недвижимости является гарантией защиты прав собственников объектов недвижимого имущества», - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Получить очные консультации экспертов на площадке Управления Росреестра по Самарской области в городе Тольятти можно до 21 апреля (включительно) по адресу:

г. Тольятти, Молодежный бульвар, 6А, предварительно записавшись по номеру телефона 8 (846) 339-37-75.

Получить консультации государственных регистраторов на площадке МФЦ города Тольятти посредством видео-конференц-связи можно 21 апреля по адресу:

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4, предварительно записавшись по телефону 8 (8482) 51-21-21, сообщает пресс-служба Росреестра СО.

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