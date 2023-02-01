Самарский Росреестр провел обучающее мероприятие для специалистов МФЦ

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В целях повышения качества оказания услуг в учетно-регистрационной сфере, а также сокращения сроков обработки документов, предоставляемых заявителями, Управление Росреестра по Самарской области ежемесячно на постоянной основе проводит обучение специалистов МФЦ Самарской области.

Ежедневно сотрудниками МФЦ осуществляется прием и выдача документов по четырем основным услугам Росреестра:

• постановка на кадастровый учет,

• регистрация прав на недвижимое имущество,

• единая процедура кадастрового учета и регистрации прав,

• предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

За 2022 год через окна МФЦ ведомством оказано 672 895 услуг.

Первое в этом году онлайн-занятие провели на прошлой неделе сразу три специалиста регионального Управления.

Ольга Коновалова, заместитель начальника отдела регистрации арестов Управления Росреестра по Самарской области, объяснила сотрудникам МФЦ порядок приема заявлений от заинтересованного лица о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в частности о наложении/снятии ареста или запрета на совершение регистрационных действий, о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным, о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо о несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без попечения родителей.

Также она напомнила, что заявление о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости может подать только предшествующий правообладатель – лицо, право собственности которого в ЕГРН было зарегистрировано ранее. И обратила внимание какие документы должны быть представлены с заявлением о внесении записи о праве требования, заявленном в судебном порядке.

Ольга Цветкова, заместитель начальника долевого участия в строительстве, рассказала об особенностях приема документов на регистрацию договора долевого участия в строительстве и договора уступки права требования по договору долевого участия в строительстве с использованием кредитных средств. Она обратила внимание сотрудников приема МФЦ на необходимость указания семейного положения заявителей при приеме документов. В случае, если за общей собственностью обращаются супруги, между которыми не заключен брачный договор, необходимо принимать заявление на регистрацию права общей совместной собственности. Также напомнила о необходимости принимать все документы, представленные заявителем на регистрацию. Для проведения правовой экспертизы регистратору могут потребоваться недостающие документы.

Аделаида Гук, начальник отдела регистрации ипотеки познакомила специалистов МФЦ с новеллами законодательства в сфере регистрации прав и кадастрового учета.

Так, с 1 января 2023 органы государственной власти и органы местного самоуправления представляют заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к ним документы в орган регистрации прав исключительно в форме электронных документов.

В Федеральном законе от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусмотрено, что закладная может быть документарной, либо электронной. Наступило время, когда кредитные организации собираются менять документарные закладные на электронные. В связи с этим в МФЦ начнут поступать от залогодержателя заявления об аннулировании документарной закладной в связи с выдачей электронной.