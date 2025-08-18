Самарский Росреестр продолжает вести «Календарь Победы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб.
Интерес к господдержке по ПДС проявили россияне со средним уровнем дохода 
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский Росреестр продолжает вести «Календарь Победы»

18 августа 2025 14:35
171
Календарь Победы. Дипломатический корпус.

Самарский Росреестр продолжает вести «Календарь Победы», перелистывая знаковые страницы истории региона, внесшего огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Город Куйбышев в годы Второй мировой войны стал дипломатической столицей СССР. Сюда был эвакуирован дипломатический корпус, который оставался в городе до августа 1943 года. Городские власти предоставили иностранным посольствам и представительствам лучшие старинные особняки в центре города, принадлежавшие когда-то купцам, промышленникам, высокопоставленным чиновникам. Здесь расположились 23 посольства и военные миссии, а также зарубежный корреспондентский корпус. Сюда прибыл штат работников Наркомата иностранных дел СССР. Здесь готовились важные документы, во многом определившие ход и результаты войны.

Ключевыми были посольства Великобритании (а также ее доминионов Канады и Австралии) и США, через которые шли договоры по ленд-лизу. При посольствах Великобритании и США были созданы военные миссии с чрезвычайными полномочиями. Они являлись координаторами в ответственном и важнейшем деле поставок Красной Армии вооружения и стратегических материалов для нашей оборонной промышленности. В Куйбышеве их сотрудники организовывали встречу в Тегеране 1943 года, открытие второго фронта в Европе и против Японии. 

Важным вопросом, решаемым дипломатами в Куйбышеве, было создание национальных воинских подразделений в РККА. Для этого с диппредставительствами Польши и Чехословакии в городе находились военные миссии этих государств.

Представительство Французского Комитета Национального Освобождения организовало создание авиаэскадрильи «Нормандия». С этими миссиями обсуждали развитие движения сопротивления. В Куйбышеве решались вопросы сдерживания от нападения Японии и подготовки войны с ней. Для этого в город прибыли дипломаты Китая, Монголии, Тувы. С посланцами Кубы и Мексики формировали будущее послевоенное окружение США дружественными СССР странами. Дипломаты Швеции и Бельгии развивали движение сопротивления в Европе и решали вопросы по Балтийскому морю.

В 1941-м правительствами Польши и СССР была подписана Декларация о дружбе и взаимопомощи. 13 октября 1942 г. между правительствами СССР и Австралии были установлены дипломатические отношения.

Иностранные посольства выражали свое уважение ратному подвигу советских воинов-освободителей. Так норвежский посол Р.Андворд 14 августа 1943 г. сдал свою кровь на Куйбышевской станции переливания крови, адресовав неизвестному солдату следующие строки: «Пройдут столетия, и дети Советского Союза и других свободолюбивых народов с горящими глазами будут читать в книге истории главу «Храбрый русский солдат спасает цивилизованный мир». Со всех концов Норвегии несутся мысли о победоносной Красной Армии с благодарностью за мощное усилие в борьбе против общего врага. Я отдаю кровь из моего сердца». Кровь Р.Андворда была перелита старшему лейтенанту Петру Цевко, который находился на лечении в г. Куйбышеве.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
18 августа 2025, 17:59
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году. Благоустройство
85
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025, 17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины. Политика
98
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
18 августа 2025, 17:20
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в... Общество
101
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
127
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
120
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
713
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
550
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
677
Весь список