Самарский Росреестр принял участие в XI Поволжском межрегиональном форуме по недвижимости

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9 февраля 2023 года состоялось открытие XI Поволжского межрегионального форума по недвижимости, приуроченного к профессиональному празднику – Дню риэлтора. В этот раз площадка форума объединила более 500 гостей и участников различных профессиональных сообществ рынка недвижимости, риэлторских, кредитных, страховых организаций, представителей органов государственной власти и местного самоуправления Самарской области.

«Рынок недвижимости является одной из наиболее динамичных сфер экономики, его развитие сопряжено с потенциалом каждого отдельного региона. Сейчас мы делаем упор на два основных момента – укрепление прозрачности отрасли и ее цифровизация по всей стране. Сегодня нет места серым и черным схемам, основными принципами работы должны быть тесное взаимодействие и открытость. Формат живого общения и обратная связь от участников профсообществ – тот самый инструмент, который обеспечит стабильный рост качества оказания услуг людям», – отметил глава Росреестра Олег Скуфинский во время проведения «открытого диалога» с профессиональными участниками рынка недвижимости.

По состоянию на 01 января 2023 года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 3 631 894 объектах недвижимости, из них 1 132 252 земельных участков, 1 885 142 жилых помещений и 135 494 нежилых помещений с актуальными зарегистрированными в реестре правами.

С обсуждением итогов 2022 года и перспективах рынка недвижимости в 2023 году в пленарном заседании выступила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Внимание участников было обращено на актуальную повестку Большого Росреестра. Отдельно были затронуты вопросы оказания услуг Росреестра в электронном виде, точности и полноты сведений реестра недвижимости.

С июля 2022 года орган регистрации прав перешел на полный безбумажный документооборот. Все документы поступают государственному регистратору в оцифрованном виде, бумага же возвращается заявителю с отметками о переводе в электронный вид. Из 859 тысяч заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий, поступивших в 2022 году, 53% заявлений было принято в офисах многофункциональных центров Самарской области. Снижение по сравнению с 2021 годом количества заявлений, поступивших через МФЦ, обусловлено ростом доли заявлений, поступающих в электронном виде. На сегодняшний день обязанность по обращению за государственным кадастровым учетом или регистрацией прав на объект недвижимости на основании акта либо сделки с органом власти, на основании нотариальных документов либо при приобретении недвижимости с использованием кредитных средств обеспечивается соответственно органами государственной власти, нотариусами, кредитными организациями, застройщиками в электронном виде.

По итогам 2022 года 99% заявлений подаются органами государственной власти и органами местного самоуправления в форме электронного документа. Благодаря постоянному рабочему взаимодействию с банковским сообществом, застройщиками, и особому вниманию со стороны Правительства Самарской области, 80 % ипотечных сделок было подано в 2022 году в электронном виде. 97% ипотечных сделок в электронном виде отработано государственными регистраторами в декабре 2022 года за сутки, в рамках проекта «Регистрации под ключ».

В качестве перспективы развития рынка недвижимости участниками положительно была отмечена практика экстерриториального приема документов на регистрацию прав и сделок с недвижимостью, которая позволяет профессиональным участникам расширять горизонты своей деятельности. На территории Самарской области по экстерриториальному принципу в 2022 году было принято свыше 19,5 тысяч заявлений в отношении объектов недвижимости, расположенных практически на всей территории Российской Федерации. Из других же регионов России по объектам, расположенным на территории Самарской области, поступило свыше 4,5 тысяч заявлений.

«Перспективы сегодня – это электронный оборот недвижимости. Приятно отметить, что на территории Самарской области профессиональные участники рынка недвижимости четко понимают задачу и участвуют в решении задач, поставленных Правительством Российской Федерации и Росреестром. Результаты нашей совместной работы по государственной регистрации прав и государственному кадастровому учету получили высокую оценку от заявителей. Процент удовлетворённости граждан качеством предоставления услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав составляет 99,88%. Развитие электронного оборота, сокращение сроков без потери качества в земельно-имущественной сфере положительно отражается на инвестиционной привлекательности региона», – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Самарская область включена во вторую волну 30 пилотных регионов, где реализуются мероприятия государственной программы «Национальная система пространственных данных». В 2023 году органам государственной власти и органам местного самоуправления Самарской области совместно с Управлением Росреестра по Самарской области необходимо завершить основной объем запланированных мероприятий по наполнению реестра отсутствующими сведениями.

Необходимо отметить, что за последние три года Росреестром проделана беспрецедентная законотворческая работа. По инициативе Росреестра принято 47 федеральных законов, оперативно реагирующих на вызовы современного времени. «Гаражная амнистия», «Дачная амнистия 2.0», «Линейная амнистия» и иные федеральные законы направлены на упрощение процедур оформления недвижимости. На уровне федерального законодательства регламентированы вопросы оформления и выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, наполнения ЕГРН отсутствующими сведениями. Все реализованные Росреестром законодательные инициативы вполне могут быть рассмотрены риэлтерским сообществом в качестве перспективы своего развития. Риэлторы, как профессиональные участники рынка недвижимости, также являются участниками развития и создания Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных», помогая гражданам в оформлении документов и вовлечении принадлежащих им ранее учтенных объектов недвижимости в гражданский оборот.

Фото: Ассоциация «Поволжская Гильдия Риэлторов»